Zeman riparte dalla quarta divisione ceca: tre stagioni fa sfidò la Roma in Champions League

Appena tre stagioni fa affrontava la Roma guidata da Eusebio Di Francesco nella fase a gironi di Champions League; ora ha deciso di ripartire dallo Slavoj Myto e dalla Divize A, la quarta divisione ceca. La carriera di Martin Zeman, ex calciatore di - tra le altre - Sparta Praga e Viktoria Plzen ha subito un brusco rallentamento.

A 33 anni, compiuto lo scorso 28 marzo, il calciatore di Tabor torna in campo in patria dopo qualche mese da svincolato in seguito alla risoluzione contrattuale con il Termalica, formazione in cui ha miltato dall'agosto 2020 allo scorso gennaio e che ha salutato dopo la promozione e la prima metà di stagione in Ekstraklasa, il massimo campionato polacco.

"Conosco il proprietario del club e dunque giocherò allo Slavoj Myto fino all'estate".

Ai microfoni del quotidiano ceco 'Denik Sport' è lo stesso calciatore classe 1989 a conferma la notizia. Dopo l'addio al Termalica, Zeman non è riuscito a trovare negli ultimi mesi un accordo con un nuovo club, fino alla decisione di ripartire del club di quarta divisione.

Tre volte campione di Repubblica Ceca - una con lo Sparta Praga nell'annata 09/10 e due con il Viktoria Plzen nelle stagione 12/13 e 17/18 -, Zeman è sceso in campo dal primo minuto allo Stadio Olimpico contro la Roma nella gara valida per il secondo turno del Gruppo E della Champions League 2018/2019, vinta con un netto 5-0 dagli uomini di Di Francesco grazie alla tripletta di Edin Dzeko e ai goal di Under e Kluivert.

Zeman ha sfidato i giallorossi anche nella stagione 2016/2017, nel Gruppo E di Europa League, totalizzando un goal all'Olimpico (4-1 per i capitolini) e un assist (nell'1-1 a Plzen) tra andata e ritorno.

In carriera, il ceco ha sfidato anche in Palermo nell'Europa League 2010/2011, quando vestiva la maglia dello Sparta Praga.

Ora, dopo una carriera in cui ha conquistato ben tre volte il titolo in patria e ha girato per l'Europa - vestendo le maglie di Sion (Svizzera), Hapoel Raanana (Israele), Senica (Slovacchia), Admira Wacker (Austria) e proprio Termalica (Polonia) -, Martin Zeman riparte a 33 anni dalla sua Boemia e dallo Slavoj Myto.

Una nuova avventura, che potrebbe iniziare ufficialmente già sabato mattina nella sfida contro il Marianske Lazne, in cui il classe 1989 proverà a dimostrare di essere ancora quel giocatore che ha totalizzato 21 goal e 60 assist in 356 presenze in carriera tra palcoscenici nazionali e internazionali.