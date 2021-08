Zeman non ha dubbi: "L'Inter ha vinto grazie a Conte, Juve favorita"

Zeman ha parlato degli addii di Donnarumma, Lukaku e Messi: "Finché il calcio sarà più business che sport sarà così, le bandiere non esistono più".

Il profumo dell'erba, quelle emozioni che solo il calcio sa regalare. Zdenek Zeman non le ha certamente dimenticate. Il richiamo del campo era troppo forte per rifiutare la proposta del Foggia. E l'allenatore di Praga non ha saputo dire di no a quei colori e quella maglia, tornando lì dove ha scritto pagine della storia del calcio italiano e ha fatto innamorare i tifosi.

Ora davanti a lui c'è una nuova sfida, da vincere all'età di 74 anni. L'allenatore ne ha parlato in un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport.

"Anche se c'è tanto da lavorare, le sensazioni sono buone. Abbiamo cambiato praticamente tutto. Sono rimasti solo due giocatori del vecchio Foggia, eppure i ragazzi hanno fatto subito gruppo. Mi sembrano bravi, disponibili, senza troppi grilli per la testa. Pochi tatuaggi, poco Instagram e molta freschezza".

Il tecnico boemo non ha dubbi sul suo obiettivo.

"Il solito: migliorare i calciatori, far divertire la gente con un calcio spettacolare, pulito, nel rispetto delle regole. E dimostrare che Zemanlandia non è finita e posso ancora farla rivedere...".

La crisi attraversata dal calcio non sorprende Zdenek Zeman, che parla anche degli addii vissuti come tradimenti, come nel caso di Donnarumma, Lukaku e Messi.

"La crisi del calcio era nota e non la vedeva solo chi non voleva vederla. I problemi economici non ci sono solo nel mondo del pallone ma in tanti settori della società e la pandemia li ha acuiti. Non succede solo in Italia. Basta guardare in Spagna, dove il Barcellona, oberato di debiti, è stato costretto a lasciar partire Messi. Addii? Finché il calcio sarà più business che sport sarà così. Le bandiere non esistono più. Le ultime sono state Totti e De Rossi".

Nella Serie A 2021/2022 ci sarà un'assenza pesante: Antonio Conte.

"Si è dimostrato un grande allenatore e un'ottima guida per la squadra. Senza di lui l'Inter non avrebbe vinto. Di più: in pochi sarebbero riusciti a fare quello che ha fatto lui".

La favorita per lo scudetto è la Juve, mentre il 'Boemo' non si aspetta un addio di Ronaldo.

"Lo era anche lo scorso anno. Per la rosa che ha è la più completa e la squadra da battere. CR7 ha il mal di pancia? Non credo, mi sembrano forzature giornalistiche. Penso che Ronaldo sappia che oggi non ci sono squadre in grado di garantirgli quello che gli dà la Juve".

Zeman si aspetta un 'upgrade' della Roma sotto la guida di José Mourinho.