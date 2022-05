A causa di divergenze con la proprietà è finito il quarto capitolo della storia tra il boemo e i 'Satanelli': tra le richieste il ritorno di Signori.

Un addio doloroso e amaro. Per la quarta volta termina il matrimonio tra Zdenek Zeman e il Foggia. Ieri pomeriggio si è consumata la fine del rapporto tra l'allenatore boemo e la società di Nicola Canonico. 'Zemanlandia' è finita, ma questa volta non come le altre tre.

Un epilogo annunciato dopo le tensioni e incomprensioni che hanno caratterizzato l'ultimo anno insieme. Un divorzio ufficcializzato stamattina che, però, già sa di rimpianto e delusione.

"Il Calcio Foggia 1920, preso atto della volontà di Zdenek Zeman di non proseguire il suo rapporto di collaborazione con la società rossonera, ringrazia Mister Zeman ed il suo staff per il lavoro svolto e augura loro un futuro di grandi soddisfazioni.

Il Calcio Foggia, altresì, intende ringraziare il direttore sportivo Giuseppe Pavone per il grande lavoro svolto nella stagione appena conclusa".

Quello tra Zeman, Foggia e il Foggia è amore allo stato puro. Un'istantanea, l'ultima immagine della stagione, lo conferma: il boemo, nel giorno dei suoi 75 anni, che ringrazia i tifosi che avevano raggiunto Chiavari dopo la sconfitta contro l'Entella che ha sancito la fine del sogno promozione in Serie B dei 'Satanelli', tra gli applausi dei 1.500 giunti in Liguria.

Garanzie sui rinforzi e il ritorno di Beppe Signori nelle vesti di club manager. Secondo 'La Gazzetta dello Sport' a creare una frattura insanabile sono state le richieste di Zeman, pronto a riportare in città il protagonista della promozione del 1991. Condizioni che il presidente rossonero Nicola Canonico non ha accettato, risvegliando un'intera città dal sogno chiamato 'Zemanlandia'.

Insieme a Zeman, Foggia saluta anche il suo fedele collaboratore, il direttore sportivo Peppino Pavone. Dopo il miracolo di questa stagione, con la partecipazione inaspettata ai playoff, i due avevano delineato per la prossima stagione una strategia con 3-4 acquisti per puntare alla promozione diretta in Serie B. Una linea non condivisa da Canonico, che ha scelto di dare il benservito a tecnico e ds nonostante i rinnovi firmati a gennaio e in attesa di essere depositati a fine stagione.

Si conclude così il quarto capitolo della storia tra Zeman e Foggia, un amore allo stato puro tra la città e quell'allenatore boemo che ha fatto sognare più generazioni.