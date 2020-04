Zé Roberto stupisce tutti sui social: fisico scolpito a 45 anni

Una carriera spesa in gran parte in con ben 248 presenze nel e 150 nel , ma anche 23 apparizioni con la maglia del : oggi Zé Roberto si conferma campione di longevità dal punto di vista atletico mostrando un fisico invidiabile all'età di 45 anni.

Sul proprio profilo 'Instagram' l'ex centrocampista brasiliano ha mostrato una foto di sè mentre svolge attività fisica, sfoderando un fisico scolpito e una muscolatura impressionante. Uno scatto che ha subito fatto il giro del web con tanto di frase motivazionale:

Un post condiviso da Zé Roberto (@zr11) in data: 13 Apr 2020 alle ore 5:04 PDT

"Il giorno in cui penserai di aver raggiunto il tuo pieno potenziale, non crederci! Perchè puoi andare oltre!".

Del resto Zé Roberto ha giocato ad alti livelli fino a 43 anni, quando decise di appendere le scarpe al chiodo salutando il suo Palmeiras. Poco prima di ritirarsi rispondeva così a chi gli chiedeva il segreto di tanto atletismo in età avanzata:

"Non ho vizi. Non bevo alcolici, non fumo, mangio molto bene, dormo bene e ho la mia famiglia, che è la mia più grande sicurezza. Penso che questi siano fattori importanti che mi permettono di giocare ad alti livelli alla mia età".