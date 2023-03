Zé Love riparte dal Brasile: l'ex Genoa firma con un club di Serie D

L'attaccante, passato in Serie A per Genoa e Siena, e accostato anche al Milan dieci anni fa, ora firma con un club di quarta serie nel suo paese.

Forse non tutti ricordano Zé Love (o Zé Eduardo che dir si voglia).

L'attaccante brasiliano dai capelli rossi una decina di anni fa scendeva in campo anche in Serie A, vestendo le maglie del Genoa e del Siena e lasciando un ricordo non indelebile nei cuori dei tifosi italiani. Solo 17 presenze, divise tra le due squadre, e un solo goal con la maglia dei bianconeri toscani.

Oggi il 35enne (36 anni a ottobre) ha firmato un contratto con l'Iguatu, squadra di quarta serie brasiliana.

In Italia Zé Love forse viene ricordato più per la polemica scatenata sul suo profilo Twitter nel 2013, quando venne accostato addirittura al Milan. In quella occasione i rossoneri chiesero a Zé Love di fare un provino, poi gli dissero che lo avrebbero acquistato solo se Bojan Krkic non fosse arrivato a Milano.

Alla fine l'ex promessa del Barcellona scelse il rossonero e Zé Love non fu preso dal Milan. Di lì un peregrinare in giro per il mondo tra Brasile, Cina, Emirati Arabi, Arabia Saudita, Brasile e Malesia.

Ora il ritorno a casa, con un club non di primissimo livello, ma in cui potrà divertirsi ancora un po'.