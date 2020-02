Zaza ha detto no all'Inter, resta al Torino: voleva una cessione a titolo definitivo

Nelle ultime ore di mercato l'Inter ha cercato di regalare Zaza a Conte ma l'attaccante chiedeva l'obbligo di riscatto ed è rimasto al Torino.

Niente da fare. Dopo un mercato da assoluta protagonista all' di Marotta non riesce il colpo last minute e Conte resta così senza un vero vice-Lukaku.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Una volta capito che Giroud non si sarebbe mosso da Londra, almeno adesso, l'Inter venerdì mattina secondo 'Tuttosport' ha riflettuto seriamente sulla proposta avanzata dall'agente Giuseppe Bozzo ai vertici nerazzurri per riempire la casella in attacco: Simone Zaza.

Scelti da Goal DIRETTA CALCIOMERCATO: ultime notizie e trattative

Altre squadre

A fare saltare l'affare però, più che le resistenze del , è stato proprio il diretto interessato. L'Inter infatti voleva impostare la trattativa col Torino sulla base di un prestito con diritto di riscatto ma senza alcun impegno per il futuro.

Un'ipotesi che non ha convinto Zaza. L'attaccante insomma chiedeva certezze sulla sua permanenza in nerazzurro con l'inserimento almeno dell'obbligo di riscatto, ma Marotta ha detto no facendo così sfumare l'affare.

Zaza peraltro nella sessione di mercato appena conclusa è stato accostato a vari club: dal alla , dalla aVillarreal, e ma alla fine ha deciso di restare al Torino.

Adesso insomma Conte dovrà fare di necessità virtù almeno fino a giugno dato che alle spalle dei titolarissimi Lukaku e Lautaro restano solo Alexis Sanchez, fin qui a dir poco deludente, e il giovane Sebastiano Esposito. Zaza ha detto no anche all'Inter.