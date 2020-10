Zauli positivo al coronavirus: Juventus U23 in isolamento

L'allenatore Lamberto Zauli è risultato positivo al coronavirus, come da protocollo la Juventus Under 23 è in isolamento fiduciario.

Nel giorni in cui anche Cristiano Ronaldo viene fermato dal coronavirus, ecco un nuovo problema per la . Il tecnico dell'Under 23, Lamberto Zauli, è risultato positivo.

A comunicarlo è stata la stessa società bianconera tramite un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale.

"Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 dell’allenatore dell’U23 Lamberto Zauli. In ossequio alla normativa e al protocollo il gruppo squadra entra da questo momento in isolamento fiduciario. Questa procedura permetterà a tutti i soggetti negativi ai controlli di svolgere la regolare attività di allenamento e di partita, ma non consentirà contatti con l'esterno del gruppo. La Società è in costante contatto con le autorità sanitarie competenti".

Un problema non da poco per la Juventus, dato che molti giocatori dell'Under 23 si allenano abitualmente con la Prima squadra di Pirlo specie durante le pause per le nazionali.

A questo punto non resta che attendere i prossimi giorni per capire se la bolla, immediatamente creata dalla Juventus, basterà per arginare il contagio.