L'ex biancoceleste Mauro Zarate accoglie De Rossi al Boca Juniors: "Benvenuto Daniele, ma sempre forza Lazio".

Tra i nuovi compagni di squadra di Daniele De Rossi al Boca Juniors c'è anche Mauro Zarate, che è stato un avversario nei derby quando indossava la maglia della .

L'argentino, via social, ha voluto dare il benvenuto al nuovo arrivato con il desiderio di mettere da parte 'l'ascia di guerra' pur non rinnegando la propria fede biancoceleste.

"Anni di rivalità nella capitale !! Adesso lotteremo insieme, benvenuto Daniele... (cmq sempre Forza Lazio) BIENVENIDO A BOCA DANIELE".

C'è un Derby in particolare che accomuna De Rossi e Zarate, anche se per 'Capitan Futuro' non sarà un ricordo felice. L'11 aprile del 2009 la Lazio vince 4-2 contro la ed entrambi segnarono in quella partita.