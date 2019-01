Zapata infortunato: grossi problemi in difesa per il Milan

Dopo appena 12 minuti Zapata ha dovuto abbandonare la sfida contro il Genoa: ennesimo infortunio per Gattuso.

Biglia. Bonaventura. Caldara. Ai box da diverso tempo. Senza contare Calabria, Romagnoli e Kessiè, squalificati. Contro il Genoa, vista anche la mancata convocazione di un Higuain oramai prossimo a vestire la maglia del Chelsea, il Milan non è certo sceso in campo con la miglior formazione. Dovendo anche rinunciare anzitempo a Cristian Zapata .

Il difensore del Milan , infatti, ha lasciato il terreno di gioco al dodicesimo minuto per un problema alla coscia. Staff sanitario in campo e giocatore colombiano impossibilitato a contiuare, chiesto subito il cambio e dentro Conti sulla destra, con Abate per forza di cose al centro.

Se Caldara non ha fin qui giocato nemmeno un minuto col Milan in campionato, Zapata ha giocato praticamente sempre titolare da inizio novembre, lasciando Musacchio in panchina. Squalificato Romagnoli, quest'ultimo è tornato titolare, mentre il colombiano non ha fatto neanche in tempo ad abituarsi al nuovo compagno di reparto.

Un bel problema per il Milan, che nel prossimo turno sfiderà la seconda forza del campionato, il Napoli. Tornerà Romagnoli , ma a seconda dell'entità dell'infortunio potrebbe perdere per diverso tempo Zapata, ritrovandosi senza sostituti di ruolo in panchina.

Il Milan potrebbe dunque tornare sul calciomercato a seconda dei tempi di recupero di Zapata, oppure puntare fortemente su Abate, che contro il Genoa ha toccato 300 partite col Milan. Del resto il recupero sulla destra di Conti e Calabria tengono ben coperta tale fascia.

In teoria il Milan può contare anche su Simic come difensore centrale, ma escludendo una partita in Europa League, Gattuso non ha mai affidamento al 24enne ex Crotone. In partenza fino ad oggi, rimarrà se il k.o di Zapata si rivelerà più grave del previsto. Non resta che aspettare.