Zapata giura amore: "Non ci penso assolutamente a lasciare l'Atalanta"

Duvan Zapata è il giocatore simbolo dell'. L'exploit dell'anno scorso non è stato solo un caso, anzi, il colombiano ha cominciato questa stagione anche in modo migliore, sia con la Dea che con la .

L'attaccante ex e si è raccontato a 'Tuttosport', parlando prima di tutto del suo impatto con Gasperini alla prima stagione all'Atalanta, con la preparazione estiva.

"È stata dura, durissima. Non avevo mai fatto e non avevo mai visto una preparazione così pesante. C’erano momenti in cui pensavo: no, non ce la faccio, non ce la posso fare. Trenta secondi e ripartivo, perché capivo che tutta quella fatica avrebbe dato frutto. Lavorare in questo modo alza il livello delle tue potenzialità e delle potenzialità della squadra".