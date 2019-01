Zapata a DAZN: "Con Bonucci rapporto 'speciale', stupito per i nove goal consecutivi"

L'attaccante dell'Atalanta parla in esclusiva a DAZN in vista del match di domenica: "Ho segnato 50 gol in Serie A, è il periodo più importante".

C'è chi lo definisce un uragano. Chi come un toro implacabile. Lui è Duvan Zapata, bomber dell'Atalanta assoluto protagonista di Serie A a fine 2018 e pronto a fare ancora meglio nel girone di ritorno. Dopo un avvio senza squilli, pian piano l'attaccante colombiano si è preso la Dea portandola nuovamente nelle zone nobili della classifica.

Nove goal consecutivi per Zapata, tra l'altro il giocatore che ha preso parte attiva più goal in trasferta in questa Serie A: sei reti e tre assist, per nove volte decisivo nell'attacco del team Gasperini:

“Mi sono stupito di me stesso dopo i miei nove goal consecutivi. Ho fatto un po’ di fatica quando sono arrivato, ho dovuto assimilare concetti che non avevo mai sentito in dieci anni di carriera. Gasperini mi chiede di non giocare sempre spalle alla porta e solo di sponda, per lui devo essere posizionato bene con il corpo, piu’ orientato verso la porta per approfittare degli spazi".

In esclusiva per DAZN, Zapata ha svelato le indicazioni di Gasperini durante le sue prime settimane con l'Atalanta:

"Mi diceva, guarda, Duvàn, devi giocare in modo diverso, non si fa più come sei abituato, qui si gioca così e per noi è fondamentale che tu lo faccia. A me piace allargarmi sull’esterno, per prendere spazio e lanciare avanti il pallone, così sfrutto la mia potenza e la mia forza. Questo è il periodo più importante della mia carriera. Ho segnato 50 gol in Serie A, minchia".

"In realtà mi chiamo Duvàn, con l’accento sulla “a”. Qui in Italia mi chiamano Dùvan ma mi sono abituato. Sulla maglia scrivo Duvàn perchè di Zapata c’era già Cristian del Milan e Duvàn è un nome particolare, specie in Italia. Mi ha suggerito di far così il presidente De Laurentiis: mi ha dato l’idea e mi è piaciuta. Mi chiamano in tanti modi: Il Panterone, il Toro. Non ho un soprannome fisso ma se devo sceglierne uno scelgo “Il Panterone".

Zapata viene chiamato nei più svariati modi in Italia, col suo nome o il cognome che non tutti pronunciano correttamente:

L'attaccante dell'Atalanta sta diventando pian piano uno dei cannonieri più importanti di Serie A. Il miglior goal? Presto detto:

"E' quello alla Juve, contro Bonucci, un top del ruolo. E forse ho un rapporto “speciale” con lui, visto che quando ero all’Udinese avevo segnato superandolo di potenza.

Già in doppia cifra, Zapata ora non può più fermarsi. Anche perchè insieme a lui ci sono due maghi degli assist come Ilicic e Gomez:

"Il mio obiettivo è fare meglio dell’anno scorso, quando ho segnato 11 goal. Ora sono a 10 in campionato e voglio segnare il più possibile. Giocare con loro è determinante, possono creare occasioni in qualsiasi momento. Se non segno con loro, non segnerò mai più nella mia vita!".

Da quando è arrivato in Italia, Zapata ha avuto diversi maestri che gli hanno insegnato come migliorare in attacco:

"Benitez mi chiedeva di avere grande mobilità sulle gambe, di essere reattivo, di giocare sempre con velocità il pallone negli spazi stretti. Da Giampaolo ho imparato tanto: con lui devi muoverti sempre in relazione a ciò che fa l’altra punta. Se l’altra punta è lato palla, ad esempio, devi essere velocissimo ad attaccare la profondità”. Padre di due figli, Zapata sembra avere più difficoltà fuori dal campo che dentro esso: