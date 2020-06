Zaniolo verrà operato al naso: stop di circa 10 giorni

Zaniolo, nella fase di recupero dall'infortunio al crociato, tornerà sotto i ferri per un problema al naso. L'operazione migliorerà la respirazione.

Nicolò Zaniolo, proprio nel periodo in cui stava per tornare ad allenarsi in gruppo (sarebbe successo proprio in questi giorni) deve tornare sotto i ferri, anche se per una cosa molto meno grave rispetto all'operazione per la rottura del crociato.

Il calciatore della , infatti, mercoledì si sottoporrà ad un intervento al naso. Un piccolo problema di ipertrofia ai turbinati, che una volta bypassato, farà tornare Nicolò Zaniolo più forte di prima, migliorando notevolmente la sua respirazione, soprattutto sotto sforzo.

Il giocatore ovviamente non sarebbe tornato a giocare nelle prime partite dopo la ripresa, ma certo che tornare sotto i ferri e restare fuori causa per circa 10 giorni ancora dagli allenamenti, proprio nel momento di recupero, rappresenta comunque un problema.

L'obiettivo della Roma è quello di far rientrare in campo Zaniolo per metà luglio, quantomeno per qualche scampolo di partita. D'altronde in fase di recupero dopo l'operazione Zaniolo ha sempre bruciato le tappe.