Zaniolo vede la luce: possibile ritorno in campo nel derby

Nicolò Zaniolo è atteso da una nuova visita al ginocchio sinistro: in caso di esito positivo, potrebbe tornare a disposizione di Fonseca per il derby.

Forse, finalmente, ci siamo. Nicolò Zaniolo vede la luce in fondo al tunnel dell'infortunio che lo ha colpito a inizio stagione ad Amsterdam, durante Olanda-Italia: crociato sinistro ko e nuovo calvario che si appresta a terminare dopo mille ipotesi sul suo rientro.

Secondo quanto riportato da 'Il Messaggero', nei prossimi giorni il talento della Roma effettuerà una visita dal professor Fink per valutare lo stato del ginocchio operato: qualora le indicazioni dovessero essere incoraggianti, si potrebbe già pensare alla data del ritorno in campo.

Prima, però, priorità ad un altro ritorno, quello agli allenamenti in gruppo agli ordini di Fonseca dopo aver lavorato con la Primavera di Alberto De Rossi: il tecnico portoghese avrebbe così l'opportunità di tastare con mano i progressi fisici fatti da Zaniolo e, magari, convocarlo nuovamente dopo tutti questi mesi di assenza.

La giornata cerchiata in rosso è la penultima, quella che vedrà la Roma affrontare la Lazio nel derby il 15 maggio: potrebbe essere l'occasione buona per rivedere Zaniolo nella lista dei convocati o, quantomeno, nella successiva gara con lo Spezia che chiuderà il campionato dei giallorossi.

Un rientro che comunque non dovrebbe far cambiare idea a Roberto Mancini in ottica Europei: la linea guida del ct è la cautela, scelta saggia tesa a salvaguardare la classe cristallina di colui che rappresenta il futuro della Nazionale. Zero rischi e tanta prudenza: ormai Zaniolo ha capito l'antifona.