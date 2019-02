Zaniolo, tre goal da record per la Roma: solo Totti è più precoce di lui

Terzo goal in Serie A con la Roma per Nicolò Zaniolo: è il secondo più giovane di sempre a riuscirci. Soltanto Totti ha fatto meglio di lui.

Tutti pazzi per Nicolò Zaniolo. Nel momento negativo della Roma, tutto l'ambiente si aggrappa a uno dei giovani più forti d'Italia, arrivato a imporsi in giallorosso partita dopo partita. Ed è già arrivato a tre goal: soltanto Francesco Totti nella storia del club ci era riuscito in più giovane età.

L'ex primavera dell'Inter ha segnato tre reti, peraltro tutte in match casalinghi di campionato consecutivi, a 19 anni e 7 mesi. Lo storico capitano giallorosso ci era riuscito invece a 18 anni e 6 mesi, di oltre un anno più giovane rispetto a Zaniolo.

Nessuno ha però fatto meglio di lui in questa stagione di Serie A: tra i calciatori con almeno 3 goal all'attivo, in Italia è lui il più giovane. In Europa si piazza invece sul gradino più basso del podio: soltanto Reiss Nelson dell'Hoffenheim e Jadon Sancho del Borussia Dortmund sono più giovani di lui.

Da trequartista a mezz'ala, da esterno destro a falso centravanti: dovunque ha giocato, Zaniolo è diventato un imprescindibile per la Roma. Nelle ultime 12 partite di Serie A Di Francesco non ha mai fatto a meno di lui, da titolare o dalla panchina, ed è stato ripagato con le tre reti e due assist, entrambi contro l'Atalanta.

Anche in Coppa Italia e in Champions League ha sempre trovato spazio. Dal 3 novembre, dalla sconfitta sul campo della Fiorentina (squadra in cui è cresciuto), il classe 1999 è diventato una presenza fissa in campo. E i numeri, oltre che le prestazioni, danno ragione all'allenatore giallorosso.

Nel secondo anno post-Totti, i tifosi della Roma possono tornare a sognare un giovane campione: non sarà uomo da record e ogni paragone è ancora prematuro. Come ha ammesso anche Di Francesco, sono due giocatori diversissimi. In un momento nero, dopo i 7 goal di Firenze, Zaniolo sembra l'appiglio per tornare a pensare positivo. Soprattutto quando i numeri lo avvicinano a chi a Roma è più che un'istituzione.