Zaniolo sulla via del recupero: "Potrebbe tornare per Juventus-Roma"

Nicolò Zaniolo vede la luce in fondo al tunnel, il professor Mariani spiega: "Il ginocchio è guarito, non ho più bisogno di visitarlo".

Nessuno, probabilmente nemmeno lo stesso Nicolò Zaniolo, avrebbe immaginato un recupero per la fine della stagione: il Coronavirus si è rivelato un 'alleato' dell'attaccante della che potrebbe clamorosamente rivedersi in campo prima dell'annata 2020/21.

La rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro sta per diventare soltanto un ricordo: almeno da quanto si evince dalle parole rilasciate a 'La Gazzetta dello Sport' dal professor Pierpaolo Mariani, colui che lo scorso 13 gennaio ha effettuato l'intervento chirurgico.

"Il ginocchio è guarito, non ho nemmeno più bisogno di visitarlo, se tutto, come credo andrà nel migliore dei modi. Coronavirus permettendo, tornerà presto a disposizione dello staff tecnico della Roma, che lavorerà con lui nel modo che riterrà più opportuno".

Un ritorno in campo prima della conclusione del campionato è possibile: l'occasione potrebbe essere proprio la sfida con la , contro cui era arrivato quel maledetto infortunio che aveva fatto piangere lacrime amare a Zaniolo.

"Se il campionato ricominciasse a giugno, come in tanti sperano, so che l’ultima giornata si disputerebbe alla fine di luglio, e l’avversario sarebbe proprio la Juventus. Può essere che Nicolò per quel giorno possa essere in campo, magari anche solo per qualche minuto".

Il grosso del recupero è merito della tenacia di Zaniolo che non ha sprecato un giorno, dedicandosi anima e corpo alla riabilitazione per tornare più forte di prima.

"Sono rimasto sorpreso dal fatto che il ragazzo, pur non avendo i fisioterapisti e i preparatori a disposizione per via della quarantena, ha lavorato da solo in modo encomiabile".

Una spinta emotiva potrebbe essere arrivata dal rinvio degli Europei al 2021, competizione alla quale il gioiello giallorosso non voleva mancare per nulla al mondo: il destino gli ha offerto un'altra possibilità e lui non può far altro che ringraziare.