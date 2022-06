Zaniolo strizza l'occhio a Juve e Milan: "Interesse che fa piacere"

Il centrocampista si racconta: "Io erede di Dybala? Paragone eccessivo. Mi sono vergognato di avvicinarmi a Ibra. Mou, bastone e carota".

La firma d'autore in una gara storica. C'è la griffe di Nicolò Zaniolo sulla vittoria della Conference League, il primo trofeo europeo della storia del club giallorosso. Maturato grazie ai dettami di José Mourinho, il centrocampista della Nazionale è risultato decisivo a Tirana. La conclusione perfetta di una stagione in cui ha brillato, trascinando la Roma con il suo talento.

Zaniolo ha fatto un bilancio dell'annata che si è appena conclusa in una lunga intervista rilasciata a 'SportWeek'.

"È stata una stagione molto faticosa, abbiamo giocato 50 partite, certo abbiamo perso dei punti che potevamo evitare di perdere, però abbiamo anche costruito qualcosa di importante. Erano tanti anni che la Roma non giocava una finale in una coppa europea, l’abbiamo anche vinta, quindi è andata bene, benissimo. La Conference League era il nostro obiettivo e l'abbiamo portata a casa. Sono felicissimo".

Mourinho, bastone e carota. Prima la difesa in pubblico, con le frasi sull'ossessione della gente, poi le esclusioni in gare importanti, come il derby.

"Proprio così, bastone e carota. È un vincente, non servo io a ricordare quello che ha vinto. E mi ha insegnato a entrare in campo nella fase difensiva, dove dovevo migliorare e devo farlo ancora. E mi ha aiutato a gestire certe situazioni: in passato avrei reagito male o peggio per l’esclusione da partite per me molto significative. Lui mi ha insegnato a mordermi la lingua: muto e in campo a lavorare di più".

Radiomercato racconta dell'interesse di Milan e Juve per Zaniolo, che strizza l'occhio a rossoneri e bianconeri.

"L’interesse delle grandi squadre mi fa piacere: se pensano a te vuol dire che vali. E questo no, non mi distrae né mi fa montare la testa. Piuttosto mi alleno ancora più motivato: voglio dimostrare che sia giusto essere accostato a questi top club“.

Contratto in scadenza nel 2024 e futuro tutto da scrivere. Il centrocampista non chiude a un possibile addio alla Roma.

"Se dovessi andare via mi mancherebbero tante persone. Abraham è una di quelle".

I rumors designano Zaniolo come possibile erede di Paulo Dybala all'ombra della Mole.

"L'accostamento mi sembra anche eccessivo. Certo, mi fa piacere. Ma lui è unico, un giocatore fantastico, fortissimo. Vediamo. La vita è imprevedibile, non si sa mai cosa succede. Io mi alleno. E aspetto“.

Tra gli obiettivi raggiunti nel 2021/2022 c'è l'aver sfidato Zlatan Ibrahimovic:

"Sì, questo era un obiettivo. La partita non è andata bene, hanno vinto loro (il Milan, ndr) 2-1, ma io ho coronato un sogno. Non ho avuto il modo di parlarci, ma l'ho studiato: per l’approccio alla partita, per come si muove da leader carismatico, è un fenomeno. Mi sono vergognato di avvicinarmi, sì (ride, nda). L'ho ammirato da lontano. Giocarci insieme è stato molto bello. Sono contento che abbia vinto lo scudetto, lui è il mio idolo. Ha riportato in alto il Milan e se lo meritava. È l’ultimo? Ha saputo sempre rialzarsi. E se ha ancora voglia…".

Zaniolo ha parlato anche della Nazionale, da ricostruire dopo la mancata qualificazione al Mondiale in Qatar:

"Sono dispiaciuto perché bisogna aspettare altri 4 anni. Ma si va avanti. Sono abituato a rincorrere. Ci saranno nel mezzo altri obiettivi".