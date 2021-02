Zaniolo si prepara al rientro: "Tra un mese di nuovo in campo"

Nicolò Zaniolo vede finalmente la luce in fondo al tunnel. Dopo l'infortunio rimediato lo scorso settembre contro l'Olanda, il classe 1999 è vicino al ritorno in campo.

In una room su Clubhouse il fantasista giallorosso ha dato aggiornamenti importanti sul suo stato fisico. Ha appena ripreso le fasi di corsa e presto sarà a pieno regime.

"Sto correndo da due o tre giorni, tra un mesetto dovrei tornare in campo. Ad aprile a pieno regime".

Obiettivo, tra gli altri, vendicare la sconfitta nel derby d'andata, un 3-0 pesante che ha lasciato strascichi importanti in casa giallorossa.

"Al derby di ritorno ci sarò. Quando mi sono fatto male mi hanno scritto tantissimi giocatori della Lazio. All'andata potevo essere un’arma in più ma da solo non posso fare nulla, è la squadra che aiuta il giocatore. Abbiamo perso 3-0, se ci fossi stato io non sarebbe finita 5-3".