Zaniolo si ferma ancora: problema muscolare per l'attaccante della Roma

Continua il momento no per Nicolò Zaniolo. Oltre alle difficoltà in fase realizzativa, l'attaccante della Roma sembra adesso dover combattere anche con i guai muscolari.

Entrato al 65esimo della sfida di Conference League contro il CSKA Sofia, Zaniolo è stato costretto a lasciare il campo dopo appena 16 minuti.

Dietro la sua sostituzione, un problema all'adduttore della coscia destra. Lo staff sanitario giallorosso ha subito provveduto ad applicare una borsa del ghiaccio sull'area interessata.

Al suo posto è entrato Darboe per i minuti finali della sfida vinta dalla Roma in Bulgaria nell'ultima gara del girone.