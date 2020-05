Zaniolo e lo sfottò all'inno della Lazio: "Canzonaccia, porta sfiga"

Durante una partita alla Playstation l'amico intona l'inno della Lazio e Zaniolo lancia la battuta: "Che canzonaccia, porta anche sfiga".

Ormai è chiaro, tra Nicolò Zaniolo e il mondo non corre buon sangue. Dopo cori e striscioni a lui dedicati da parte della Curva Nord, infatti, stavolta è stato il giocatore della a lasciarsi andare su Instagram.

Il tutto è avvenuto martedì sera mentre Zaniolo giocava alla Playstation in una live con l'amico Gaspare Galasso, che a un certo punto ha intonato l'inno della Lazio.

Zaniolo prima ha fatto finta di non capire di cosa si trattasse, definendo l'inno biancoceleste 'canzonaccia'. Poi ha rincarato la dose: "Guarda che porta anche sfiga, ti fa prendere quattro goal in venti minuti!". Parole che al mondo biancoceleste non sono ovviamente piaciute.

Come detto peraltro non mancano i precedenti tra Zaniolo e la Lazio. Spesso infatti dalla Nord dell'Olimpico si sono levati cori insultanti nei confronti della madre di Zaniolo.

E anche dopo il grave infortunio subito qualche mese fa gli ultras biancocelesti hanno intonato 'Zaniolo salta con noi'. Per non parlare di uno striscione apparso davanti a Trigoria in cui il centrocampista giallorosso veniva definito 'zoppo'.