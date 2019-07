Zaniolo via da Roma? Petrachi: "Mai messo in vendita, ma il mercato è pieno di insidie"

E' uno dei tormentoni dell'estate, sopratutto a . Quale sarà il futuro di Nicolò Zaniolo? Il giovane centrocampista giallorosso piace a e soprattutto , disposto a mettere sul piatto non solo una parte economica, ma anche Aldewireld e Sissoko. Il ds Petrachi, durante la conferenza di Spinazzola, ha fatto il punto sulla situazione.

Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1 e tanto altro: segui il calcio su DAZN

Nonostante Petrachi abbia bacchettato Zaniolo durante la sua conferenza stampa quale nuovo dirigente della Roma, l'ex non ha certo intenzione di cederlo a tutti i costi. Ma solo davanti a offerte che possano fare il bene della società che rappresenta.

Zaniolo messo sul mercato da Petrachi? Arriva la spiegazione ufficiale:

"Ho sgridato Zaniolo con tutto l'affetto di questo mondo per rientrare, qualora fosse uscito, nei binari di professionalità, per farlo tornare con la testa sulla spalle, si è detto subito che l'ho messo in vendita. E questo non è assolutamente vero".