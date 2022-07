Zaniolo-Roma, il futuro è un rebus: da eroe in Conference a possibile partente

L'attaccante romanista, match winner nella finale contro il Feyenoord, potrebbe lasciare la capitale: su di lui c'è il pressing della Juve.

Il futuro di Nicolò Zaniolo assume sempre più i contorni del rebus. Nel corso della prima amichevole del ritiro estivo della Roma, l'attaccante italiano è stato escluso dal test contro il Trastevere a causa di un piccolo intoppo di natura muscolare che ha spinto José Mourinho verso la scelta cautelativa di non rischiarlo.

Un'assenza che fa inevitabilmente rumore, non tanto per la caratura del match in questione, quanto per il fatto che la sua assenza finisce inevitabilmente per alimentare le dinamiche di calciomercato che vedono pienamente coinvolto il classe 1999: ogni riferimento all'interesse della Juventus è puramente voluto.

Il contratto dell'attaccante romanista scadrà a giugno 2024 e i bianconeri fanno tremendamente sul serio, approfittando di una situazione di stallo totale tra Zaniolo e il proprio club circa le possibilità di un prolungamento di contratto a tinte giallorosse.

Un'incertezza che regna sovrana dalle parti di Trigoria e che spinge Madama a forza le operazioni. I bianconeri vorrebbero regalare a Massimiliano Allegri un altro innesto di qualità dopo quelli di Angel Di Maria e Paul Pogba.

Fattori che spingono la Roma a sedersi quantomeno al tavolo per ascoltare l'eventuale proposta dal fronte piemontese. I giallorossi, tuttavia, hanno chiarito da subito le proprie intenzioni valutando il giocatore 50 milioni di euro senza alcun tipo di apertura verso eventuali contropartite tecniche. La Juve ha recepito il messaggio e la strada che conduce verso un eventuale prestito con obbligo di riscatto sembra quella più percorribile dalle parti di Torino.

Che la questione si possa risolvere a stretto giro di posta o rappresentare l'ennesima saga dei tormentoni di mercato è ancora tutto da definire.

Quello che è certo è che i giallorossi rischiano di perdere proprio quel giocatore che appena due mesi fa ha griffato la vittoria in Conference League nella finalissima di Tirana contro il Feyenoord.

Zaniolo è approdato a Roma nell'estate del 2018 come contropartita dell'affare che ha portato Nainggolan dalla Roma all'Inter. Da quel momento ha disputato 111 partite in maglia capitolina segnando 22 goal. Il rischio, sul fronte romanista, è che la notte magica del 25 maggio all'Arena Kombëtare possa rimanere l'ultimo frame a tinte giallorosse del giocatore.