Zaniolo, parole d'amore per la Roma: "L'obiettivo è restare per sempre"

Il gioiello della Roma, Nicolò Zaniolo, svela: “Non mi sento il nuovo Totti, il sogno è diventare una bandiera come lui”.

Quello di Nicolò Zaniolo è un nome che i tifosi italiani negli ultimi mesi hanno imparato a conoscere benissimo. Approdato alla Roma nell’ambito dell’operazione che ha portato Nainggolan all’Inter, non solo in giallorosso si è imposto come uno dei più grandi talenti espressi negli ultimi anni dal calcio italiano, ma si è guadagnato un posto da titolarissimo nell’undici di Di Francesco.

A Roma, sono in molti a sperare che Zaniolo possa diventare il nuovo Totti, lo stesso centrocampista però, in un’intervista rilasciata a Le Iene, ha allontanato ogni possibile paragone.

“Se mi sento il nuovo Totti? No, assolutamente no”.

Zaniolo non ha però nascosto il suo desiderio di restare per tutta la carriera alla Roma.

“Il mio obiettivo è questo. Diventare una bandiera come Totti o Del Piero? E’ un sogno, ci proverò”.

Vista la giovanissima età, Zaniolo viene ancora accompagnato agli allenamenti dalla mamma Francesca.

“Eh, devo ancora prendere le patente. Le ragazze? Per ora non ci penso, sono concentrato sul campo”.

Infine una battuta sulla mamma Francesca che, con i suoi selfie, è diventata una vera e propria star del web.