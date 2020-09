Zaniolo ko in Olanda-Italia: nuovo infortunio al crociato?

Nicolò Zaniolo, contro l'Olanda, avrebbe riportato un problema al crociato del ginocchio sinistro. Il medico dell'Italia: "Distorsione importante".

e tutto il calcio italiano in ansia per Nicolò Zaniolo. Il gioiello giallorosso, infortunatosi nel primo tempo del match di Nations League tra l'Olanda e la nostra Nazionale, ha riportato un nuovo problema al ginocchio.

Secondo quanto riferito da 'Il Tempo' l'entità dell'infortunio sarebbe notevole, tanto da far pensare ad una nuova rottura del crociato dopo quella rimediata lo scorso gennaio. Per Zaniolo, è importante sottolinearlo, si tratta di un guaio al ginocchio sinistro e non a quello destro operato dopo il 'crac' in Roma- .

Al termine di Olanda- , alla 'RAI', il medico azzurro Andrea Ferretti ha ammesso la preoccupazione per l'infortunio del centrocampista.

"Si tratta di una distorsione importante del ginocchio. Il termine di paragone con l'altro ginocchio è difficile, perché già operato. Aspettiamo domani per ulteriori dettagli, è una distorsione di una certa importanza".

Roberto Mancini, in conferenza stampa, ha fatto trasparire velato ottimismo.