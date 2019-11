Zaniolo e la maglia numero 10 della Roma: "No, non ci penserei neanche"

"È una forma di rispetto verso Totti", dice Nicolò Zaniolo, che ripensa all'esordio col Real: "Rimasi tutto il giorno a guardare il soffitto".

Quattro goal nelle ultime quattro partite tra campionato ed . Nicolò Zaniolo è tornato, proprio quando la ha avuto più bisogno di lui. E, da vero uomo copertina giallorosso, ha concesso un'intervista al sito della UEFA, nella quale tratta più di un argomento.

"I miei idoli calcistici sono sempre stati Kakà e Ronaldinho: a Kakà mi ispiro come modo di giocare e abbiamo più o meno la stessa posizione in campo, le sue qualità erano immense…Ronaldinho mi divertivo a vederlo giocare durante le partite, che guardavo soprattutto per lui".

Zaniolo ripensa poi alla serata del suo esordio ufficiale con la maglia della Roma. Non in campionato o in Coppa : in . E sul terreno di gioco del Santiago Bernabeu.

"Me lo ricordo benissimo. La mattina il mister Di Francesco mi chiamò e mi disse se ero pronto a giocare la partita contro il : incredulo, gli risposi “Certo, mister”. Ma ero ancora inconsapevole di quello cui stavo andando incontro. La riunione fu alle 11 di mattina, ma si giocò alle 21 e rimasi tutto il giorno a guardare il soffitto, dopo aver chiamato i miei genitori per chiedere conforto perché alla fine provavo comunque una grandissima emozione. Ma arrivato in campo non ho più fatto caso alle cose esterne, ho pensato solo a divertirmi e a giocare. Alla fine se ero lì l’allenatore aveva visto qualcosa in me e devo dire che non è andata così male".

Niente paragoni con Francesco Totti, però. Tanto che, alla prospettiva di indossare la maglia numero 10 giallorossa, Zaniolo non tentenna.

"No, non ci penserei neanche. Terrei la mia, è una forma di rispetto verso il capitano. Non proverei nemmeno a dire di sì".

Chiusura con l'ottimo momento della Roma, reduce da tre vittorie consecutive in campionato. Può essere l'anno giusto per tornare protagonista?