Zaniolo, l'infortunio e il ritorno: "Mi sono aggrappato a Florenzi, la mia ancora"

Parla il fantasista della Roma, tra sogni ("vorrei incontrare Ibra") e curiosità: "Ho copiato un tatuaggio a Dybala, ma ho sbagliato braccio".

Sfumato anche l'obiettivo Euro 2020, Nicolò Zaniolo attende la prossima stagione per poter tornare in campo dopo aver attraversato 18 mesi infernali, con due infortuni al crociato che lo hanno fermato.

Alla 'Gazzetta dello Sport' il classe 1999 ha raccontato tutte le difficoltà, i momenti duri e l'importanza del suo ex compagno e amico Alessandro Florenzi per non mollare.

"Quando mi sono rotto il crociato la seconda volta ho pianto veramente tanto. Chiuso in casa per una settimana, ho spento il telefono, non riuscivo più a parlare, né a sorridere, ho pensato di mollare. In quel momento mi sono passati davanti tutti i 6 mesi di sacrifici e di allenamenti buttati via.

Calendario Europei: dove vedere le partite su Rai e Sky

"Mi sono aggrappato a Florenzi, la mia ancora. Mi chiama ogni giorno, da quel giorno e mi chiede come sto. Ha vissuto il mio stesso doppio infortunio, con la stessa tempistica. Mi ha spiegato che non è finita".

Il ricordo del secondo infortunio è ancora nitido, così come la frase di Roberto Mancini, CT dell'Italia, che lo ha consolato.

"A fine primo tempo ero sdraiato sul lettino, moribondo, è arrivato lui e mi ha detto: 'Non ti voglio più vedere piangere, noi ti aspetteremo sino a quando non sarai guarito. Ora metto dentro il tuo amico Kean che segna e lo dedica a te'".

"Siamo gasati, Mourinho è un grande allenatore, ha vinto tanto, ha grande personalità. Non vedo l’ora di cominciare".

Al rientro troverà una Roma profondamente diversa, con un nuovo allenatore, un tecnico davvero Special.

La prossima stagione sarà anche quella in cui finalmente Zaniolo potrà affrontare e incontrare Zlatan Ibrahimovic.

"Vorrei incontrarlo: è un dio, un mito. Mi piacerebbe parlargli, vedere come si approccia alla partita, e giocarci, perché l’ho fatto solo alla play, dal vero mai. Vorrei la sua costanza e il talento di Messi".

Affronterà anche Dybala, a cui ha confessato di aver 'copiato' un tatuaggio...