Zaniolo infortunato, la mamma svela: "Balotelli gli ha mandato un audio"

Una serata shock per Nicolò Zaniolo, che sul prato dell'Olimpico conosce il primo dramma sportivo della sua carriera: il ko al crociato lo terrà lontano dai campi per molto tempo e la mamma Francesca Costa ha raccontato il supporto ricevuto dal giovane talento della Nazionale.

Ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', la madre del centrocampista giallorosso ha voluto svelare lo stato d'animo di suo figlio:

"Nicolò moralmente sta bene. Sorride, è tornato a scherzare come fa sempre. Ha capito che un infortunio del genere fa parte del gioco. È il suo lavoro. Glielo ha detto anche suo papà che di infortuni se ne intende. Non ha paura dell’operazione in sé, ma dell’anestesia. Ieri era disperato, piangeva come un bambino, mi ha detto 'mamma, farò di tutto per rimettermi al più presto. Io all'Europeo voglio esserci".