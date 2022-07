Zaniolo in standby: intanto partirà per il Portogallo con la Roma

Sempre nel mirino della Juventus, Nicolò Zaniolo è tornato ad allenarsi dopo aver saltato il Trastevere. E col Sunderland può partire titolare.

"A volte mi chiedo se davvero Zaniolo sarebbe utile alla Juve. In fondo hanno preso Di Maria, hanno già Cuadrado... Non riesco a capire".

Sulla 'Gazzetta dello Sport' di questa mattina, Fabio Capello ha lasciato trasparire un leggero disappunto: ma perché la Juventus vuole Nicolò Zaniolo? Eppure si tratta di un interesse vero, reale. Una di quelle operazioni boom che potrebbero concretizzarsi nelle ultime settimane di mercato, magari anche a campionato iniziato. E magari con l'inserimento di una contropartita, ad esempio Denis Zakaria.

Intanto, mentre si torna prepotentemente a parlare di un arrivo al suo posto di Paulo Dybala, Zaniolo è ancora un giocatore della Roma. E come tale si comporta. Senza forzare la mano e senza ammutinamenti di sorta, episodi e comportamenti sempre più di moda negli ultimi anni.

Vero, l'ex nerazzurro ha saltato la prima uscita contro il Trastevere, ma per un problema fisico: una leggera lombalgia lo ha frenato e José Mourinho ha preferito non rischiarlo. Nessun caso, dunque. Tanto che, nella giornata di ieri, Zaniolo è regolarmente tornato in gruppo agli ordini del tecnico portoghese.

L'articolo prosegue qui sotto

L'allenamento alla vigilia della partenza per il Portogallo 🌞#ASRoma pic.twitter.com/fGOvGgmIyk — AS Roma (@OfficialASRoma) July 11, 2022

Di più: tra i giocatori che oggi partiranno per il Portogallo per sostenere la serie di amichevoli in programma nei prossimi giorni, sarà compreso anche il nome di Zaniolo. Il primo test è in programma domani, 13 luglio, contro il Sunderland, con calcio d'inizio a mezzogiorno. Ed è possibile che Nicolò possa addirittura far parte dell'undici titolare di Mourinho.

L'ultima rete giallorossa della scorsa stagione, del resto, è stata roba sua: la zampata ravvicinata che a Tirana ha demolito la resistenza del Feyenoord, consegnando alla Roma la prima edizione della Conference League. A maggio il mercato non era ancora entrato nel vivo e le voci di addio non si erano ancora tramutate in un vero e proprio tentativo da parte della Juventus, diversamente da oggi.

Intanto, come detto, la situazione è in standby. Con la Juventus che cerca la formula giusta per convincere la Roma, i giallorossi che non scendono dalla valutazione di 50 milioni di euro e Zaniolo che attende. Così come attendono i bianconeri, che hanno appena preso Angel Di Maria e non disprezzerebbero l'idea di aggiungere qualità ad altra qualità. Anzi.