Zaniolo, il momento delle paure e dei dubbi: forse si opera negli Stati Uniti

Nicolò Zaniolo, come è normale che sia, stavolta è davvero triste e lo rivela papà Igor. Intanto la Roma verrà rimborsata di 1 milione.

Rispetto alla rottura del crociato di gennaio, stavolta per Nicolò Zaniolo è tutto diverso. Nove mesi fa il giocatore della non aveva ceduto manco per un secondo alla sofferenza, allo scoraggiarsi. Si era subito rialzato mentalmente, con l'obiettivo chiaro di tornare come prima, se non più forte.

Ed infatti ci era riuscito. Ma stavolta è diverso, ed è giusto e fisiologico che sia così. Perché non è normale che un ragazzo di 21 sia già alla seconda rottura del crociato. Stavolta Nicolò è davvero giù.

Igor Zaniolo, padre di Nicolò, ha raccontato così le emozioni del figlio alla 'Gazzetta dello Sport'.

"Come sta Nicolò? Male. Ha pensieri brutti. D'altronde è comprensibile. Ha solo 21 anni e naturalmente ha paura di non tornare come prima. Col club e con gli azzurri ha lavorato bene, penso che sia stata solo sfortuna, perché anche in questo caso non è stato l’avversario a fargli male. Ha sentito una specie di frustata al ginocchio e si è fermato. Spero che, passati questi primi giorni, poi Nicolò ritrovi la carica di sempre. Psicologicamente per lui, stavolta è peggio di gennaio. E per riprendersi l’aspetto mentale conta parecchio".

Tanto che a lui e a tutto il suo entourage (anche famigliare) sono venuti alcuni dubbi. E se fosse meglio non operarsi a Villa Stuart? La sala operatoria era già programmata per stamattina con il dottor Mariani, ma Zaniolo ha voluto prendersi del tempo e rimandare tutto.

Secondo 'Il Corriere della Sera', il gruppo del giocatore starebbe pensando ad un intervento negli dallo stesso dottore, Freddie Fu, che in passato ha operato Zlatan Ibrahimovic con ottimi risultati.

Come riportato da 'Repubblica', intanto, la Roma riceverà un rimborso di un milione di euro da parte della FIFA. E' la somma che copre lo stipendio per tutta la durata dell'indisponibilità.

Non sarà certo una grande consolazione per la Roma, che adesso probabilmente dovrà cercare anche un sostituto. Ma al momento pensa soprattutto a stare vicina a Zaniolo e a incoraggiarlo.