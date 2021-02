Zaniolo è negativo al Covid-19: da mercoledì tornerà ad allenarsi in campo

Il fantasista della Roma annuncia su Instagram di aver superato il Covid-19: nei prossimi giorni previsto l'inizio del lavoro individuale.

Nicolò Zaniolo ha superato il Covid-19. Il classe 1999 era risultato positivo nei giorni scorsi ed è stato costretto all'isolamento domiciliare. Questa sera l'annuncio della negatività, dato dallo stesso giocatore su Instagram.

"Negativo! Sono tornato"

Una notizia che vale una gioia doppia. Non soltanto il trequartista della Roma potrà lasciare l'isolamento, ma presto si rivedrà anche a Trigoria.

Come riporta infatti la 'Gazzetta dello Sport', dopo una visita di controllo prevista domani, da mercoledì l'ex Inter ed Entella potrà tornare regolarmente ad allenarsi al centro sportivo giallorosso.

Inizierà ovviamente il lavoro in maniera individuale, prima del ritorno in campo che dovrebbe avvenire nel giro di un mese e mezzo o due. In tempo per gli Europei, il suo grande obiettivo. Sul volto di Zaniolo può tornare il sorriso.