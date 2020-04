Zaniolo e lo shock dell'infortunio: "Faticavo anche a parlare, Modric mi ha scritto"

Un presente e un futuro a tinte giallorosse, fremendo dalla voglia di riprendersi il campo dopo l'infortunio al legamento crociato. Nicolò Zaniolo pensa già al futuro e ragione a lungo termine.

A 'Sky Sport', il fantasista della ha ricordato i difficilii momenti seguenti l'infortunio al crociato contro la .

"Rivedendo l’azione ho ancora i brividi. Nei primi due giorni faticavo anche a parlare, l’ho capito subito. Poi ho metabolizzato e facevo il conto alla rovescia per tornare. C’è un ragazzo che da quando mi sono fatto male mi scrive ogni giorno, facendo il conto alla rovescia per poter rientrare".

A consolarlo, l'affetto di tanti personaggi del mondo del calcio. Compreso il Pallone d'Oro Luka Modric.

"Mi ha scritto. Ci eravamo scontrati in Champions e in un’amichevole, gli avevo chiesto la maglietta e avevamo parlato un po’. È stato un grandissimo riconoscimento da un campione come lui".