Zaniolo e Demiral, destino in-crociato: lo stop a 6 mesi da Italia-Turchia

Infortunio al legamento crociato per Zaniolo e Demiral in Roma-Juventus a 151 giorni da Italia-Turchia: recupereranno in tempo per il debutto europeo?

Volendo usare le parole, per sdrammatizzare un po', si potrebbe dire legamento in-crociato. Zaniolo e Demiral. Lo stesso infortunio, la stessa sera a 80 metri scarsi di distanza, due legamenti che non tengono e vanno fuori asse. A 6 mesi esatti da -, il debutto europeo.

Ma ci arrivano all'Europeo? Domanda naturale, appena uscito il responso. Il tempo ci sarebbe pure. Una persona che si opera per la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio ha bisogno di 3 mesi per dirsi clinicamente guarito. Clinicamente guarito significa che può tornare a una vita regolare. Sono 3 mesi biologici, non puoi accelerarlo quel tempo lì, ne ha bisogno il legamento che è in ognuno di noi. Poi c'è il ritorno all'attività agonistica e quello è un altro discorso.

Anche per le tempistiche il crociato anteriore è uno degli infortuni peggiori che possano capitare a un giocatore. Una volta si apriva la gamba a metà per sistemare, oggi si opera in artroscopia, che significa che l'intervento è molto meno invasivo. Sul ginocchio guarito Zaniolo e Demiral avranno una cicatrice di 3-4 centimetri e un paio di buchetti.

Il crociato anteriore è soprattutto un infortunio bastardo. I muscoli aiutano, ma non bastano ed è questo che ti fa incazzare. È un dolore cui non puoi resistere, nemmeno se hai una coscia come quella di Zaniolo. È un infortunio bastardo perché non basta alzare dei pesi, devi avere pazienza, serve tempo per guarire e tempo per riabituarsi al pallone, ai cambi di direzione e soprattutto ai cambi di pensiero.

I cambi di pensiero sono quelli che ti vengono in corsa, mentre giochi. Quando velocissimo, immagini il futuro, le reazioni dell'avversario a una certa giocata. Tu pensi come prima, ma ora sai che una volta, il ginocchio ha ceduto. E stavolta? Mi verrà dietro, rifletterà, reagirà come il resto del corpo? Insomma il crociato oltre a una lesione, è un'ombra. Te la porti dietro per un po'. La testa è diversa per tutti, c'è chi completamente, guarisce dopo 12 mesi, chi prima, chi mai. Perché il crociato deve guarirti nel ginocchio e anche nella testa.

Ma quindi: ci arrivano all'Europeo?

Dipenderà da loro, dalle caratteristiche del loro fisico, da come risponderanno. È anche un discorso di elasticità. Insigne nel Novembre 2014 si ruppe il crociato e tornò in campo 131 giorni dopo, proprio all'Olimpico, in un - . Quell'anno Lorenzo fece in tempo a fare 20 presenze in A, con un crociato operato, roba vista poche volte. 131 giorni non sono nemmeno 5 mesi. A italia-Turchia ne mancano 151.

Nel 2006, dopo l'infortunio alla tibia, Lippi a Totti gli disse: "Tranquillo che io ti porto. Recupera che ti porto". Non sappiamo se Mancini abbia fatto o farà lo stesso con Zaniolo, forse è quel che tutti un po' sperano.