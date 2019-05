Il CIES esalta Zaniolo: terzo giovane col valore di mercato più alto dopo Sancho e Guendouzi

La stagione della , fortemente negativa nel momento in cui i giallorossi non riusciranno a conquistare un piazzamento in , è stata però caratterizzata in positivo dall'esplosione di Nicolò Zaniolo.

L'ex , classe 1999, tra , Champions League e Coppa , ha collezionato un totale di 34 presenze e 6 reti, guadagnandosi la stima di tanti club, italiani ed europei, che vorrebbero volentieri strapparlo ai giallorossi, coi quali attualmente è sotto contratto fino al giugno del 2023.

A certificare la crescita di Zaniolo anche la classifica stilata dal CIES, secondo il quale si tratta del terzo giovane col più alto valore di mercato a livello mondiale (67,4 milioni di euro).

New Weekly Post presents the top 50 list of U20 big-5 league with the highest estimated transfer value according to the exclusive @CIES_Football algorithm. Find out the rankings at https://t.co/tHp8eYuIAd pic.twitter.com/ykV9FvQOrU