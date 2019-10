Zaniolo bacia la maglia della Roma da talismano: se segna lui mai una sconfitta

Bacio alla maglia dopo il goal, dichiarazioni importanti e un dato che fin qui non lo ha mai abbandonato da quando è alla Roma.

Forti dichiarazioni, un bacio alla maglia, una statistica che ha fatto dormire sonni tranquilli ai tifosi giallorossi più ferrati. Un goal per Dzeko, un goal sopratutto per Nicolò Zaniolo, nuovamente in rete per la , nuovamente decisivo per il bene delle ambizioni europee del team Fonseca.

Se Dzeko si è confermato essere uno spauracchio assoluto per il , Zaniolo ha confermato il suo status di talismano casalingo. Quando segna all'Olimpico nessun dubbio, la sua Roma non perde mai. Nove goal, tutti all'Olimpico, tutti che hanno portato punti: cinque vittorie, tre pareggi.

E' veramente la Roma di Zaniolo in questi giorni, non solo per le reti segnate contro Monchengladbach giovedì e contro il Milan domenica. Il bacio alla maglia rappresenta molto, dopo le polemiche per un possibile addio. Un gesto che vale più di mille parole e dichiarazioni.

Eppure le dichiarazioni a fine gara, ai microfoni di Sky Sport sono comunque importanti, da leader, da uno che vuole veramente arrivare in alto continuando a baciare il logo della Roma e i colori, giallo e rosso dopo il boom di questa essenziale settimana.

Zaniolo è pronto a puntare il più in alto possibile, con la Roma:

“Noi pensiamo sempre a vincere e a giocare al massimo, anche se spesso non ci riusciamo. Puntiamo adesso a fare punti a Udine, vogliamo vincerle tutte".

Il giovane giallorosso ha fin qui segnato solo goal casalinghi con la maglia della Roma, sia in , sia in Champions e in . Prossimo passo, aiutare la sua formazione anche lontano dalle mura amiche. Tra i propri tifosi è tutto più facile, certo, ma si lavora in questo senso: il prossimo step, per salire di livello.