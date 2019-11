Zaniolo giura amore alla Roma: "Bacerò la maglia dopo ogni goal"

L'amore tra la e Nicolò Zaniolo sembra essere sempre più forte, giorno dopo giorno, goal dopo goal. Il classe 1999 nelle ultime settimane ha fatto il salto di qualità che i giallorossi si attendevano e ora si godono tutto il suo talento.

L'intenzione di Zaniolo, inoltre, sembra essere spinta sempre più verso una lunga permanenza in giallorosso. Ed è ciò che traspare dalle sue parole rilasciate al 'Daily Mail'. Interrogato su un possibile trasferimento in Premier League, l'ex e Virtus Entella ha affermato che vorrà baciare la maglia della roma dopo un goal segnato.

"Sarebbe facile dire ‘perché no?’, ma non lo dirò. Dirò la verità, ho recentemente baciato la maglia della Roma e voglio baciarla ogni volta che farò goal. Vorrei che i tifosi sappiano che li amo e che adoro quando li sento gridare il mio nome. Mi esalta".

Una dichiarazione d'amore che va oltre le voci di mercato. A Roma i paragoni con Francesco Totti impazzano da tempo, ma Zaniolo rimane lucido e non si fa travolgere. Anzi, ha anche dichiarato che per lui l'essere confrontato con la leggenda giallorossa è uno stimolo ulteriore.

"Totti è un’icona, una leggenda del nostro calcio. È qualcosa di incredibile per la squadra e per la città. Il paragone è una motivazione extra per dare il mio meglio ogni giorno".