Zaniolo a sorpresa sulle critiche Capello: "Sono d'accordo con lui"

Zaniolo segna il suo primo goal con la Nazionale, poi anche la sua prima doppietta, e dichiara: "Capello? Era un periodo poco brillante per me".

Nicolò Zaniolo ha rivelato a 'Rai Sport' il suo pensiero dopo le critiche ricevute da Fabio Capello qualche settimana fa: "Sono d'accordo con lui, era un periodo poco brillante per me. Poi si sa che il campo è il miglior modo per rispondere alle critiche".

A breve il servizio completo.