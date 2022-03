Zanimacchia trascina la Cremonese: sogna la Serie A e il ritorno alla Juve

Tre goal e un assist in quattro giorni. Quattro firme d'autore nelle ultime quattro reti siglate dalla Cremonese, che hanno regalato alla squadra di Pecchia il primo posto in classifica in Serie B. C'è l'autografo di Luca Zanimacchia sul primato dei grigiorossi, che ora ci credono alla promozione diretta in Serie A.

Il centrocampista offensivo classe 1998 è la stella di una squadra che un passo alla volta si è conquistata a sorpresa lo status di candidata alla massima serie. Una scommessa stravinta da Fabio Pecchia, che dopo averlo avuto alla Juventus Under 23 ha chiesto alla dirigenza e al direttore sportivo Simone Giacchetta di riaverlo a disposizione anche in questa stagione.

Zanimacchia continua a brillare a Cremona e a lanciare segnali alla Juventus, proprietaria del suo cartellino. L'esordio di Miretti è l'ennesima conferma del valore dei giovani prodotti dal vivaio bianconeri e della scelta di Madama di puntare sui calciatori cresciti nel settore giovanile.

L'esplosione di Zanimacchia a Cremona è solamente l'ultimo step di un percorso molto lungo, partito dalle giovanili del Varese e fatto di tanti ostacoli, superati uno dopo l'altro per realizzare un sogno. Dal fallimento del club lombardo all'esordio in prima squadra e poi da titolare con la Juve: Luca ha saputo rimettersi in gioco e costruirsi passo dopo passo una carriera destinata a toccare vette altissime grazie al talento e a una grande maturità dentro e fuori dal campo.

“L’ho visto la prima volta quando giocava al Legnago e non poteva passare inosservato".

Il ds Giacchetta ha spiegato così qualche tempo fa in conferenza stampa la scelta di puntare su Zanimacchia, che finora ha totalizzato 7 goal e 5 assist in 30 presenze in Serie B.

Cresciuto nel Varese, il classe 1998 - che spegnerà 24 candeline il prossimo 19 luglio - è ripartito dal Legnago, in Serie D. Un'esperienza importante, che lo ha formato e gli ha permesso di riceve nel 2016 la chiamata del Genoa.

In Liguria, Zanimacchia brilla con la Primavera e viene convocato per il ritiro estivo in Prima Squadra agli ordini di Davide Ballardini nell'estate 2018. Su di lui piomba la Juventus, che su indicazioni del tecnico Mauro Zironelli decide di accelerare e chiudere la trattativa durante l'ultimo giorno del mercato estivo e portarlo a Torino per inserirlo nella rosa della formazione Under 23.

Una richiesta fatta proprio dall'allenatore, che lo aveva ammirato in Serie D, quando allenava l'Alto Vicentino e lo aveva affrontato nelle sfide contro il Legnago.

In bianconero, Zanimacchia colleziona 10 goal e 2 assist in 69 presenze, guadagnandosi prima la convocazione di Maurizio Sarri in Prima Squadra a Bologna il 22 giugno 20220 e poi l'esordio: il 29 luglio, Luca prende il posto di Pjanic al 61' a Cagliari. Una settimana più tardi arriva il debutto da titolare all'Olimpico contro la Roma.

Un palcoscenico incredibile e una prima da sogno, con il piccolo rimpianto degli spalti vuoti e dell'assenza dei tifosi a causa della chiusura degli stadi per le norme anti-Covid.

L'esperienza in Lega Pro consente a Zanimacchia di affacciarsi al mondo dei professionisti in un contesto competitivo come quello bianconero, sperimentando il calcio ad alti livelli ma senza la pressione della Serie A. A piccoli passi, il calciatore di Desio si ritrova a confrontarsi con i campioni della Prima Squadra bianconera: l'impatto non è semplice, ma pian piano riesce ad integrarsi, conquistando prima la chance di debuttare e poi la maglia da titolare.

Nell'estate 2020, per Zanimacchia è tempo di tentare una nuova esperienza, sempre tra i 'grandi'. Luca vola in Spagna per vestire la maglia del Real Saragozza. La stagione si rivelerà più complicata rispetto al previsto, con la salvezza conquistata nel finale. Un risultato diverso rispetto alle ambizioni di promozione coltivate a inizio annata.

Il calciatore di proprietà della Juventus chiude l'esperienza con due goal in 28 presenze. Un'avventura positiva e importante, che grazie alle tante difficoltà consente a Zanimacchia di crescere a livello personale e professionale.

L'estate scorsa per il 23enne si sono aperte le porte della Serie B con la chiamata della Cremonese allenata da Fabio Pecchia. Dopo l'esperienza alla Juventus Under 23 nella stagione 2019/2020, conclusa con 6 goal e 3 assist in 33 presenze tra campionato, playoff e Coppa Italia di Serie C, l'ex centrocampista lo ha voluto nuovamente a disposizione.

"So già come lavora, abbiamo vinto la Coppa Italia serie C, è uno che sa far giocare bene le sue squadre" ha dichiarato Zanimacchia al suo arrivo a Cremona a proposito di Pecchia.

Il campo ha confermato l'ottimo feeling tra calciatore e tecnico, con Zanimacchia sempre più decisivo. Il classe 1998 continua a segnare e trascinare la Cremonese, sognando la Serie A da protagonista con la maglia grigiorossa o - chissà - con quella della Juventus, tornando alla base ma questa volta per restarci...