Zanetti sul caso Icardi: "Non ci ho ancora parlato, bisogna risolvere"

L'ex capitano dell'Inter Javier Zanetti ha commentato il sorteggio di Europa League: l'Eintracht Francoforte, l'avversario dei nerazzurri agli ottavi.

Storico capitano dell'Inter, e ora vicepresidente del club nerazzurro, Javier Zanetti ha commentato i sorteggi di Europa League ai microfoni si 'Sky Sport'. Dalla doppia sfida contro l'Eintracht Francoforte al caso Icardi, diversi i temi toccati.

Partendo dal sorteggio, che ha visto l'Inter trovare l'Eintracht Francoforte agli ottavi di Europa League, Zanetti ha rivendicato la voglia del club nerazzurro di arrivare fino in fondo in questa competizione.

“Io penso che l’Inter deve tentare di arrivare fino in fondo in ogni competizione. Noi ci proveremo. Ci sono tante squadre che vorranno fare lo stesso. Sull’Eintracht credo che sarà un avversario duro da battere. L’Inter però è cresciuta tantissimo”.

Passando al caso Icardi, con l'attaccante nerazzurro spogliato nelle scorse settimane della fascia da capitano, Zanetti ha ribadito l'importanza del giocatore per l'Inter e la voglia di chiarire la situazione.

“Credo che Icardi continui a essere un giocatore importante per noi e speriamo che ci possa essere per aiutare la squadra. Quando ci sono dei problemi nello spogliatoio bisogna risolverli all’interno. Se c’è la buona volontà da parte di tutti si può fare tutto per crescere. Mi spiace per la situazione che si è creata. Sono loro che fanno parte di questo gruppo e che devono chiarire per il bene della squadra. Tutti sono importanti ma nessuno lo è più della squadra. Tutto si può risolvere”.

Sulla possibilità di rivedere Icardi indossare la fascia di capitano in futuro, il dirigente nerazzurro non ha espresso una sentenza definitiva, pur sottolineando la posizione del club.

“Prima bisogna risolvere ma la decisione presa è stata approfondita bene”.

Interrogato da un altro storico capitano dell'Inter come Giuseppe Bergomi, che gli ha chiesto di essere un esempio per Icardi, Zanetti ha specificato di non aver ancora parlato con il calciatore.