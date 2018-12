Zanetti risponde a Wanda Nara: "Icardi felice all’Inter. Ognuno rispetti il proprio ruolo"

Una dichiarazione decisa di Wanda Nara e l’Inter che si trova a dover giustificare. Sembra un libro già letto ma è quanto sta accadendo in questi giorni in casa nerazzurra. Dopo le nuove polemiche sul rinnovo di Mauro Icardi, sollevate qualche giorno fa dalla moglie e agente del capitano nerazzurro, il primo a rispondere era stato il ds Piero Ausilio.

Ora a provare a chiudere il botta e risposta tra la società e Wanda Nara è invece il vicepresidente nerazzurro Javier Zanetti, intervenuto a ‘Radio DeeJay’ per presentare il suo libro ‘Vincere ma non solo’.

“ È una questione di rispetto, ognuno deve rispettare il proprio ruolo . La cosa più importante è che Mauro sia contento e noi vediamo che, per come esprime le sue qualità, è molto contento”.

Zanetti ha poi commentato l’uscita dalla Champions League nella fase a gironi.

Una battuta anche sulla notizia dell’esonero di Josè Mourinho da parte del Manchester United.

“Mourinho resterà sempre un grandissimo allenatore. Sia a Madrid che a Manchester ha fatto bene, perché ha vinto dei trofei, poi purtroppo è andato in difficoltà nella gestione del gruppo. Tutti gli allenatori passano dei momenti difficili ma conoscendolo so che vorrà tornare al top il prima possibile. Dispiace, perché non si è abituati a vederlo così”.