Zamorano svela il retroscena: "Mi voleva la Juventus, poi arrivò Moratti"

L'ex attaccante dell'Inter racconta il retroscena di mercato che lo portò in maglia nerazzurra: "Mi volevano Inter e Bayern Monaco".

Erano i tempi di Ronaldo il Fenomeno, ma tanti club italiani dettavano legge in Europa: molti campioni approdavano in tra gli anni '90 e i primi del nuovo millennio. Ivan Zamorano giocò cinque anni in maglia nerazzurra, ma la sua storia italiana poteva essere ben diversa.

Nel corso di una diretta sul proprio profilo 'Instagram' con Juan Pablo Sorin, l'ex attaccante nerazzurro racconta un interessante retroscena di mercato:

"Avevo intenzione di restare al , ma le conversazioni erano ferme. Poi sono apparse e che mi hanno corteggiato, ma in seguito è arrivato Moratti, che ha sempre cercato di rendere grande la sua e mi sono convinto di andare lì, dove ho trascorso cinque anni meravigliosi".

Molti ricorderanno Zamorano per quel particolare numero che portava sulle spalle della maglia nerazzurra: un insolito '1+8' dettato dal fatto che la 9 era già occupata da un certo Ronaldo, con cui ha condiviso il reparto offensivo tra il '96 e il 2000.

Dopo gli anni in tentò l'avventura in per vestire la maglia dell'America, per poi tornare in patria al Colo Colo prima del ritiro definitivo.