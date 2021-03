Zambrotta consiglia Bernardeschi: "Può diventare un grande terzino"

Federico Bernardeschi potrebbe reinventarsi nel ruolo di terzino sinistro. Sembra poter essere questo il percorso del carrarino classe 1994, che sta cercando di ritagliarsi un ruolo nella Juve di Pirlo.

A promuovere il cambio ruolo anche uno che lo stesso cambiamento lo ha vissuto una ventina d'anni fa, sempre in bianconero: Gianluca Zambrotta, che a 'Tuttosport' ha raccontato la svolta nella sua carriera.

"Mi sono fidato di Lippi e gli sarò sempre grato. In realtà, fu semplice scegliere, anche grazie a Camoranesi. Quando arrivò a Torino capii subito che sarebbe stata dura per me... Così ho seguito con convinzione l’idea di Lippi. Per me che ero destro, più che difendere il vero problema era migliorare col sinistro per poter impostare meglio l’azione".