Zambrotta a Goal: "Questa Italia può togliersi soddisfazioni. Mancini ha riportato entusiasmo"

L'ex calciatore ha parlato in esclusiva a Goal nel giorno della finale di Euro 2020 tra l'Italia e l'Inghilterra: "A Wembley partita aperta".

C'è anche la sua firma nell'ultimo grande successo dell'Italia, i Mondiali in Germania nel 2006. Gianluca Zambrotta sa come si vince una competizione con la maglia della Nazionale. A poche ore dalla finale di Euro 2020 tra gli Azzurri di Roberto Mancini e i padroni di casa dell'Inghilterra, l'ex calciatore ha parlato in esclusiva ai microfoni di Goal.

"L'Italia ha conquistato un posto agli Europei grazie a uno straordinario viaggio dopo aver fallito la qualificazione ai Mondiali di Russia 2018. Con Mancini hanno ottenuto un risultato notevole. La Nazionale è arrivata a Euro 2020 preparata e con un grande gruppo. Ha meritato di arrivare in finale: è normale l'aver incontrato qualche difficoltà nei quarti di finale e nella semifinale in una competizione come gli Europei. Il CT merita di essere in finale per quello che ha dimostrato".

Zambrotta ha analizzato il percorso dell'Italia di Mancini:

"Nel calcio esistono i cicli. La Nazionale ha fatto un cambio generazionale dopo i Mondiali del 2006 e del 2010 e ci sono voluto anni per tornare competitiva. Però già nel 2012 era arrivata in finale contro la Spagna e con Prandelli e anche agli Europei del 2016 aveva fatto bene. Ai Mondiali non molto, ma ora con questa generazione di giocatori spera di vincere Euro 2020 e qualificarsi ai Mondiali in Qatar del 2022. È un grande gruppo, che si è formato in un momento importante: speriamo possa darci grandi soddisfazioni".

Alla base del grande cammino degli Azzurri c'è l'impronta del commissario tecnico Roberto Mancini:

"Ha fatto un ottimo lavoro, ha battuto vari record con la striscia di vittorie e risultati positivi. È riuscito a rialzare una squadra che arrivava dalla sconfitta nei playoff dei Mondiali 2018. È stato molto bravo a riorganizzare il gruppo. Ci ha creduto fino dall'inizio, dichiarando apertamente di poter raggiungere il traguardo della finale degli Europei. È stato bravo a riportare entusiasmo".

Spazio a una riflessione sulla squadra:

"Questo splendido stile di gioco non deriva solo dall'allenatore ma anche dai calciatori. Il centrocampo, da Jorginho a Barella, da Verratti a Pessina, è formato da caalciatori capaci di gestire la palla grazie all'ottimo livello qualitativo, altri sono bravi a fare goal. Mancini è stato bravo a dare un'identità a una Nazionale con qualità nella rosa".

Zambrotta analizza il match in programma questa sera a Wembley, la finale tra l'Italia e l'Inghilterra:

"Difficile dire se l'Italia riuscirà a vincere, anche l'Inghilterra ha fatto un grande cammino fino alla finale. Giocano in casa e può essere un bene, ma può anche essere un male se non riesci a gestire la pressione. L'Italia arrivò in finale nel 2000 e la perse all'ultimo minuto col golden goal. Nel 2012 la perse contro una Spagna più forte. Adesso ci arriva con la possibilità di giocarsela con l'Inghilterra. È una partita aperta: le due squadre hanno meritato di arrivare in finale. Le differenze tra il 2012 e oggi? Sono due momenti completamente diversi".

Sul confronto con la sua Italia, Zambrotta non ha dubbi. L'ex laterale ha parlato anche dell'Inghilterra e della grande chance di questa sera: