Zakaria-Juventus: numero di maglia, statistiche e curiosità FIFA 22. Tutte le informazioni

Acquisti a sorpresa e cessioni necessarie nella Juventus 2021/2022 con il calciomercato di gennaio. Lasciano i bianconeri Kulusevski e Bentancur, dentro Vlahovic, Gatti e Denis Zakaria. Proprio quest'ultimo, seguito già in passato, è il colpo dell'ultimo giorno da parte della formazione piemontese, alla pari del giovane difensore centrale in arrivo dal Frosinone.

25enne che ha giocato le ultime cinque stagioni al Borussia Monchengladbach, Zakaria è un centrocampista interno pronto a sostituire il partente Bentancur numericamente e negli schemi di Allegri negli ultimi mesi dell'annata e nelle prossime stagioni della Juventus.

ZAKARIA: CONTRATTO E STIPENDIO

Zakaria alla Juventus per 5 milioni di euro. Il centrocampista avrebbe lasciato il Gladbach a zero in estate, vista la scadenza contrattuale e il mancato rinnovo, ma alla fine per i tedeschi si è presentata l'occasione di monetizzare subito. Tre milioni all'anno e contratto quadriennale fino al 2026.

QUALE NUMERO INDOSSERÀ?

Per l'ormai ex Borussia, potrebbe esserci il numero 8 in caso di addio a Ramsey nell'ultima giornata di calciomercato. Lo indossa da anni in Germania, ma l'ha vestito anche al Servette e in Nazionale. Possibilità anche per il 28, libero alla Juventus.

LA NAZIONALITÀ DI ZAKARIA

Il 25enne è nato in Svizzera da padre congolese e madre sudsudanese: Zakaria ha optato per la rappresentativa elvetica, con cui ha giocato anche gli ultimi Europei, affrontando l'Italia e diversi giocatori dell'attuale Juventus. 40 le presenze, 3 i goal segnati.

GOAL E ASSIST: LE STATISTICHE DI ZAKARIA

Spesso paragonato a Vieira, Zakaria è un regista, un interno, un mediano. Non è certo un goleador, ma porta alla sua squadra una manciata di reti ogni stagione. Con il Gladbach ne ha segnato undici, con lo Young Boys due. Con le sue ultime due squadre gli assist totali sono stati dodici.

ZAKARIA SU FIFA 22: FISICO E FORZA AL TOP

Denis Zakaria ha un grande seguito per i videogiocatori di FIFA 22, soprattutto nell'Ultimate Team. Il centrocampista svizzero risulta essere infatti uno dei migliori nella statistica del fisico (84),. In Serie A solo Dumfries, De Ligt, Kessié e Milinkovic-Savic hanno un dato migliore. Pari, invece, con il compagno Chiellini. Risulta essere tra i giocatori 'buggati' del titolo di EA Sports, visto il prezzo contenuto e un valore in campo decisamente oltre i vari overall, le statistiche in game.