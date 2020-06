Zaha spiega il flop allo United: "Dicevano che andavo a letto con la figlia di Moyes"

Il talento di Wilfried Zaha aveva colpito il quando l'attaccante aveva appena 21 anni, ma dopo un solo anno l'ivoriano fu costretto a tornare in quel che lo aveva lanciato. Oggi il diretto interessato torna a parlare di quell'esperienza, svelando dettagli del tutto particolari.

Intervenuto ai microfoni del 'The Locker Room' con l'ex compagno Rio Ferdinand, Zaha ha raccontato la sua breve avventura ai Red Devils:

"Avevo problemi perchè la gente diceva che andassi a letto con la figlia di Moyes e che non giocassi per quel motivo. Dal club non mi hanno detto nulla e quando ho twittato per difendermi da quelle accuse, la società non ha condiviso la mia scelta. Nessuno mi ha aiutato".