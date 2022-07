Zaha proposto alla Roma: piace a Mourinho, ma prima bisogna vendere

L'ivoriano è stato proposto ai giallorossi, che però prima devono cedere uno o due nomi in attacco. Operazione scollegata dal futuro di Zaniolo.

Wilfried Zaha è il nome nuovo per l'attacco della Roma. I giallorossi sono alla ricerca di un rinforzo per il reparto offensivo, magari in grado di coprire più ruoli, e in questo senso l'ivoriano rappresenta il giusto identikit.

Stando a quanto raccolto da GOAL, l'attaccante del Crystal Palace è stato proposto dai suoi agenti a Tiago Pinto.

Il profilo piace molto a Mourinho, ma dalle parti di Trigoria fanno sapere che l'operazione è possibile solo in caso di partenza di uno o due elementi che fanno attualmente parte della rosa.

Carles Perez e Stephan El Shaarawy sono i nomi più papabili per un prossimo trasferimento, anche se la fila delle pretendenti non è così folta.

E' il caso di sottolineare come l'eventuale arrivo di Zaha non sia in alcun modo legato a quello che sarà il futuro di Nicolò Zaniolo.

Incassato qualcosa dalle cessioni in attacco, la Roma potrebbe dunque sferrare il colpo Zaha. Il costo del trasferimento non sarebbe proibitivo, considerando il contratto in scadenza nel 2023, ma il Crystal Palace può far leva sui 14 goal stagionali dell'ivoriano.

Appare certo impensabile però che il club londinese possa chiedere i 90 milioni di valutazione che l'attaccante aveva qualche anno fa.

Inoltre c'è il nodo ingaggio: Zaha ha un contratto da Premier League, a cifre che la Serie A in questo momento fatica a raggiungere anche per giocatori di altissimo calibro.