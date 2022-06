Zago trionfa in Bolivia: primo titolo da allenatore per l'ex Roma

L'ex Roma Zago ha conquistato il primo titolo in panchina col Bolivar: battuto il 'The Strongest' nella finale del torneo di Apertura.

Di diritto nella storia. Sua e del club. Il trionfo del Bolivar, campione di Apertura in Bolivia, ha un sapore speciale per Antonio Carlos Zago. L'ex difensore brasiliano della Roma ha conquistato nella notte il suo primo trofeo da allenatore e lo ha fatto in una sfida speciale, tra la 'Celeste' e i rivali storici del 'The Stongest'. Una delle gare più sentite del panorama calcistico sudamericano.

La doppietta di Chico Da Costa nel primo tempo e il goal nella ripresa di Bruno Savio hanno regalato il titolo alla formazione allenata da Zago, in carica dallo scorso luglio 2021. Un trionfo arrivato a un anno dal suo sbarco in Bolivia.

L'ex Roma - il secondo tecnico brasiliano a vincere in Bolivia dopo Antonio de la Cerda nel 1990 con l'Oriente Petrolero - era reduce dall'esperienza in Giappone, alla guida dei Kashima Antlers, dopo aver conquistato la promozione in Serie B brasiliana con il Bragantino. In passato Zago ha ricoperto il ruolo di assistente tecnico di Mircea Lucescu allo Shakhtar Donetsk.

Dopo i successi in Ucraina come componente dello staff e il passaggio in massima serie brasiliana, per Zago è arrivato il primo trofeo da allenatore. Un traguardo sognato da tempo dall'ex Roma, che ora non vuole fermarsi qui e spera che sia solo l'inizio di una carriera ricca di successi, proprio come accaduto da calciatore con 9 titoli tra cui lo Scudetto e la Supercoppa Italiana con la maglia giallorossa.