Zaccheroni racconta il suo amore per il calcio: "Tutto partì da uno schiaffo"

Alberto Zaccheroni ha ancora voglia di nuove sfide in panchina: "Le chiamate non mancano, ma non voglio sopportare le situazioni extra campo".

La sua ultima esperienza in una panchina di risale alla stagione 2009/10 in una in piena ricostruzione: da allora sono arrivate le preziose esperienze in giro per il mondo tra , ed Uniti. Oggi Alberto Zaccheroni si guarda indietro e ripercorre varie fasi della sua carriera, partendo da quel particolare episodio che segnò il suo amore verso il calcio.

Tutto partì da quel ceffone del padre dopo aver saltato una lezione per giocare a calcio da ragazzino, come racconta ai microfoni di 'Sky Sport':

"Ho messo piede su un campo sportivo che facevo già la terza media. Mio padre non voleva che giocassi a calcio. Dissi a mia madre che sarei andato a giocare anziché fare due ore di educazione tecnica. Lei mi coprì, ma qualche dirigente al bar se la cantò. Tornai a casa e vidi mio padre Adamo sulla porta. Ricordo ancora quello schiaffone".

Un cammino che lo ha portato a trionfare sulla panchina del in quella memorabile cavalcata della stagione '98-'99, ma all'età di 67 anni Zaccheroni non ha ancora deciso di mollare il calcio.