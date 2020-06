Zaccheroni difende Felipe Melo: "Mai visto un litigio in allenamento"

Nel corso di un'intervista ai microfoni di 'Tuttosport', Alberto Zaccheroni ha parlato del suo periodo alla , dove ha incrociato anche le strade di Giorgio Chiellini e Felipe Melo, finiti recentemente in vista per un passaggio discusso dell'autobiografia del difensore bianconero.

E l'ex allenatore della Juventus ha voluto difendere il centrocampista brasiliano.

"Io avevo un buonissimo rapporto con Felipe. Una volta pensavano avessi bisticciato perché non gli diedi la mano dopo il cambio,ma in realtà gli dissi: hai fatto bene ma io da te voglio di più perché tu puoi fare la differenza con quella forza fisica mostruosa. In allenamento non l’ho mai visto litigare o dare calci a nessuno… Detto questo, non lo andavo a marcare fuori. Mi riportavano che era un po’ disordinato fuori dal campo, ma l’allenatore non deve andare a marcare i giocatori nella vita privata. Bisogna cercare di farglielo capire. Se uno poi in campo mi dà tutto, se anche mi fa tardi la notte e poi fa bene in campo, allora io faccio anche finta di non saperlo.

Chiellini è un ragazzo intelligente. Evidentemente non ha gradito certe cose perché saranno state fatte in momenti sbagliati. Se in campo uno rende, può fare come vuole, ma se in campo non ti dà una mano… Comunque per Chiellini ho grande stima: è evidente che rimarrà nella famiglia , si vede che è responsabilizzato dalla società. E’ pronto e se lo merita".