Zaccardo annuncia il ritiro: oggi nel 2006 vinceva il Mondiale con l'Italia

Cristian Zaccardo chiude la sua carriera da calciatore: l'annuncio arriva nel giorno dell'anniversario del Mondiale vinto nel 2006 con l'Italia.

Cristian Zaccardo ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo. Il difensore ha annunciato con un post su Instagram la sua decisione di chiudere la propria carriera da calciatore, dopo la scadenza del contratto con il club sammarinese Tre Fiori.

Non è però un caso che l'annuncio sia arrivato proprio oggi, anniversario della vittoria del Mondiale da parte dell' nel 2006. Una data speciale per Zaccardo, tra i protagonisti della Nazionale allenata da Marcello Lippi che conquistò il trofeo in .

" Oggi, anniversario della vittoria della Coppa del Mondo 2006, annuncio la fine della mia carriera di Calciatore Professionista!

Come tutte le Belle Storie anche per me è giunto il momento di scrivere la parola Fine a questa inimmaginabile avventura anche se, da amante del calcio, preferisco definirlo un cambio capitolo più che una vera fine!

Il calcio è stato, è, e sarà sempre la mia vita, mi sono preparato in questi ultimi anni per il mio “next play” ...Con oggi inizia un nuovo capitolo della mia vita calcistica.

Una cosa è certa, la passione, la voglia di far bene, la voglia di crescere saranno esattamente le stesse con cui ho vissuto questi indimenticabili anni sul campo da gioco.

Ringrazio tutti i miei tifosi per il sostegno costante e per l’affetto che ancora oggi mi riservano ogni qualvolta li incontro e tutti quelli che mi hanno accompagnato in questo percorso. A presto, Cristian".

Un messaggio accompagnato dall'immancabile foto con la Coppa del Mondo tra le mani, con Zaccardo che chiude così una lunga pagina della propria vita, apertasi con il debutto tra i professionisti nel 2000 con lo .

Tante le maglie indossate in carriera. Oltre allo Spezia, il difensore in italia ha giocato con , , , , e Vicenza. All'estero ha invece vestito le casacche di in Germania e Hamrun Spartans a Malta. L'ultima esperienza quella con il Tre Fiori nel campionato di San Marino.