Però è altrettanto ovvio come la presenza di Zaccagni sposti comunque gli equilibri nella squadra di Rino Gattuso. Ed è dunque comprensibile l'attesa che tutto l'ambiente biancoceleste ripone nel ritorno in campo dell'ex veronese dall'infortuno che lo ha fermato nelle scorse settimane, ovvero la lesione al quadricipite femorale.
L'ultima presenza di Zaccagni in campo risale a Lazio-Cagliari 2-1 del 1° novembre. Ma c'è una novità, soprattutto in vista della prossima partita di campionato dei biancocelesti, sabato in casa del Torino.
ZACCAGNI IN GRUPPO
La novità è che Zaccagni ha svolto l'allenamento di questa mattina in gruppo: a Formello c'era dunque anche lui ad allenarsi assieme ai compagni di squadra e agli ordini di Gattuso. Il capitano laziale può dunque dirsi recuperato dall'infortunio muscolare che lo ha fermato nelle scorse settimane.
CONVOCATO CONTRO IL TORINO?
La convocazione per la gara in programma all'Olimpico Grande Torino contro i granata di Ignazio Abate può dunque dirsi scontata. Zaccagni ci sarà, farà parte del viaggio verso il Piemonte, riassaporerà l'aria delle grandi sfide.
Zaccagni tornerà dunque a far parte dell'elenco dei convocati dopo due partite d'assenza: non si era potuto mettere a disposizione di Gattuso sia contro il Napoli che contro il Lecce, nelle che la Lazio ha disputato a cavallo della sosta per gli impegni delle Nazionali.
SUBITO TITOLARE?
A questo punto, considerando come a Torino-Lazio manchi ancora qualche giorno, è possibile anche che Zaccagni si prenda immediatamente una maglia da titolare al suo ritorno. Ma questa è una decisione che spetterà a Gattuso, in accordo con le sensazioni fisiche del proprio calciatore.
Nel caso l'ex commissario tecnico dell'Italia decida di puntare su di lui, Zaccagni prenderebbe presumibilmente il posto di Pinamonti: giocherebbe come sempre a sinistra, riportando Noslin nella posizione del centravanti in luogo dell'ex Sassuolo.
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