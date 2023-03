Zaccagni a metà: eroe della Lazio, ma fuori dalle convocazioni di Mancini

Zaccagni ha deciso anche il Derby: dopo la partita ha festeggiato con il padre e i tifosi. Nell'Italia, però, manca da inizio 2022.

Mattia Zaccagni suggella la miglior stagione realizzativa della carriera entrando nella storia del Derby capitolino. Imprescindibile di Sarri, goleador dei biancocelesti in stagione, l'esterno è arrivato a quota nove in campionato decidendo la sfida più attesa dell'anno: il match contro la Roma.

Una rete, quella di Zaccagni, che ha permesso alla Lazio di ottenere i tre punti e conquistare la città nella sfida di ritorno, utile a staccare i cugini giallorossi di ben cinque lunghezze in classifica (in dieci a metà primo tempo dopo l'espulsione di Ibanez per doppia ammonizione). Sei, considerando il doppio scontro diretto in favore del team Sarri.

Il goal partita di Zaccagni arriva a due giorni dalle convocazioni di Roberto Mancini per le sfide di qualificazione a Euro 2024 contro Malta ed Inghilterra. Il commissario tecnico dell'Italia non ha dato una chance per il doppio match con cui l'Italia inizierà il suo cammino verso il prossimo torneo di scena in Germania: non una novità, visto e considerando come l'ex Verona abbia all'attivo appena una presenza in azzurro.

Dalla vittoria del 29 marzo 2022 contro la Turchia, Zaccagni non ha più avuto l'occasione di scendere in campo con la maglia dell'Italia. Nonostante la grande stagione in Serie A, con nove goal e 4 assist in campionato da esterno mancino d'attacco (miglior marcatore della Lazio a pari merito con Immobile), Mancini ha puntato su altri interpreti come ala mancina.

In generale Zaccagni deve fare i conti con l'alta concorrenza sulla fascia mancina: Gnonto, Grifo e Chiesa sono le opzioni a sinistra. Non solo però i giocatori nel suo stesso ruolo, ma probabilmente anche i rapporti con la Nazionale raffreddatisi nel 2022 dopo aver lasciato il ritiro causa infortunio.

Scelte differenti per l'allenatore della Nazionale azzurra, ma non per l'altro team con gli stessi colori: Sarri non ha mai rinunciato al suo titolarissimo, ad eccezione delle due gare in cui è stato costretto a rimanere fuori per un problema al polpaccio (Monza e Juventus) e per la sfida contro la Salernitana saltata per squalifica (somma di ammonizioni).

Dopo il goal vittoria nel Derby, Zaccagni ha deciso di festeggiare ai microfoni di DAZN insieme al padre in occasione della festa del papà, presente in postazione interviste al fianco del figlio:

"Lo dedico a mio padre, alla mia famiglia, al pubblico fantastico. In settimana mio padre mi aveva detto di stare più tranquillo possibile. Mi aveva visto nervoso".

Prima dell'intervista, Zaccagni si è lanciato tra i tifosi per esultare con loro:

"In Curva Nord? Mi ero promesso che se avessi fatto goal sarei andato a festeggiare con i tifosi. Siamo contenti perché era un derby e perché la classifica adesso ci permette di guardare alle altre prossime partite con più entusiasmo. Abbiamo ottenuto il massimo questa sera".

Fuori dalle ultime sfide di inizio 2023 in maglia Italia, Zaccagni proverà a guidare l'altra maglia azzurra: quella della Lazio, fuori dall'Europa League ma decisa ad ottenere la qualificazione Champions tramite il campionato. In attesa di capire se Mancini cambierà idea per i prossimi impegni.